Біля ТЦ у Харкові сталася бійка, постраждав оператор

Внаслідок конфлікту на території торговельного центру "Барабашово" у Харкові в п’ятницю ввечері постраждало 9 осіб, в тому числі оператор місцевого телеканалу.

Як повідомляє поліція області, інформація про збір громадян на території торговельного центру у Харкові надійшла 7 червня близько 19:20.

"Група невідомих у кількості 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію", - розповіли в поліції.

Для врегулювання ситуації на місце події прибули посилені наряди батальйону особливого призначення та спецпідрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР.

"Всього в результаті подій, які сталися 7 червня на території ТЦ "Барабашово", постраждали 9 осіб, які звернулися по допомогу до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що невідомі заподіяли тілесні ушкодження 36-річному оператору одного з харківських телеканалів та заволоділи його відеокамерою.

"Каретою швидкої невідкладної допомоги він був доставлений до Харківської міської лікарні швидкої невідкладної допомоги імені Мещанінова. На даний час знаходиться у відділенні інтенсивної терапії", - йдеться у тексті.

Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Крім того, в Московському відділі поліції за фактом групового порушення громадського порядку відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 293 Кримінального кодексу України.

Також за заявою громадянина відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.

У той же час, як повідомила "Інтерфакс-Україна" журналіст місцевої служби теленовин "Вести" Анна Черненко, внаслідок конфлікту постраждав оператор "Вестей" Вадим Макарюк.

"Йому залили очі газом, розбили обличчя, розбили камеру. Зараз він у реанімації", - сказала Черненко.

За її словами, у оператора стався крововилив у мозок, але він у свідомості. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

За інформацією прес-служби ТЦ "Барабашово", конфлікт стався між представниками "Національного корпусу" і підприємцем, ветераном АТО, який на законних підставах орендував магазин і вів торговельну діяльність.

"Група бійців "Національного корпусу" захопила магазин... Речі були просто виставлені. Коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів по допомогу. Адміністрація ринку викликала поліцію. Представники Нацкорпусу не реагували на документи орендодавця і блокували вхід. Пізніше, після прибуття чергової групи в спортивних костюмах від Нацкорпусу, представники радикалів стали провокувати силовий конфлікт із ветеранами АТО, із застосуванням арматур, тупих і колючих предметів", - повідомляє прес-служба.