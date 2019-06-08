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У Херсоні поліцейський збив двох пішоходів

Субота, 8 червня 2019, 14:02

У Херсоні в п’ятницю ввечері працівник поліції на особистому автомобілі здійснив наїзд на двох пішоходів.

Як повідомляє поліція області, про це сам поліцейський повідомив у "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини.

"Поліцейський повідомив, що на території Дніпровського району, перебуваючи поза службою на особистому автомобілі, здійснив наїзд на двох пішоходів, які в темну пору доби переходили проїжджу частину на ділянці дороги по вул. Іллі Кулика", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалі доставлені до лікарні. Загрози їхньому життю немає.

На місце пригоди виїхали керівництво обласної поліції, працівники інспекції з особового складу обласного главку поліції, управління внутрішньої безпеки та державного бюро розслідувань.

Попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

За вказівкою начальника поліції Херсонщини Артура Мєрікова призначено проведення службового розслідування, на час якого поліцейський відсторонений від виконання службових обов’язків.

У поліції області повідомили, що алкотестер "Драгер" в організмі поліцейського ознак алкогольного сп’яніння не виявив. У працівника поліції також взяті аналізи на вміст алкоголю в крові в медичному закладі.

"Керівництво поліції області готове сприяти працівникам ДБР у розслідуванні даної події", - запевнили в обласному главку.

Українська правда

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Теми: Херсонполіція
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