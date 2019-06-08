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В РНБО сказали, коли з держзамовлення на оборонку можуть зняти гриф "таємно"

Субота, 8 червня 2019, 16:30

Гриф "таємно" з держоборонзамовлення (ДОЗ) України може бути знято у 2020 році.

Про це заявив заступник секретаря РНБО, голова Міжвідомчої комісії з питань ВТС і експортного контролю при Радбезі Сергій Кривонос, пише Інтерфакс-Україна

За словами Кривоноса, зняття грифу "таємно"з нинішнього держоборонзамовлення, на 2017-2019 роки, "не має сенсу".

"А на наступний – реально. Думаю, що з наступного року таємність (із ДОЗ) буде знята", - сказав він.

Кривонос додав, що це питання "неодноразово обговорювалося в органах влади" та уточнив, що ці плани вже обговорювалися на рівні Кабінету міністрів, а також із західними партнерами України із ВТС, і зокрема зі США.

Україна перейшла на трирічну систему формування та виконання ДОЗ з 2017 року. 

У травні 2018 р. держконцерн "Укроборонпром" ініціював створення робочої групи з розробки нової редакції закону України "Про державне оборонне замовлення" з урахуванням вимог нового часу, а також забезпечення балансу інтересів військового держзамовника і оборонних виробників державної та приватної форми власності. До участі в роботі групи були запрошені представники РНБО, Міноборони, Нацгвардії,СБУ, низки силових структур і правоохоронних органів, а також громадських організацій, зокрема міжнародних.

За оцінками учасників оборонного ринку України, чинна система ухвалення рішень про внесення в ДОЗ тієї або іншої номенклатури ОВТ, включаючи закупівлі щодо імпорту, обтяжена бізнес - інтересами і корупційними ризиками.

За даними ІФ, в оборонному секторі готується вдосконалення чинної системи ДОЗ, включно з системою імпорту озброєнь і військової техніки (ОВТ), що має на меті унеможливити ризики закупівель за ДОЗ застарілої номенклатури ОВТ, що не відповідає вимогам сучасного ведення бою.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкроборонпромРНБОбюджетгроші
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