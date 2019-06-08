В РНБО сказали, коли з держзамовлення на оборонку можуть зняти гриф "таємно"

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Субота, 8 червня 2019, 16:30

Гриф "таємно" з держоборонзамовлення (ДОЗ) України може бути знято у 2020 році.

Про це заявив заступник секретаря РНБО, голова Міжвідомчої комісії з питань ВТС і експортного контролю при Радбезі Сергій Кривонос, пише Інтерфакс-Україна

За словами Кривоноса, зняття грифу "таємно"з нинішнього держоборонзамовлення, на 2017-2019 роки, "не має сенсу".

"А на наступний – реально. Думаю, що з наступного року таємність (із ДОЗ) буде знята", - сказав він.

Кривонос додав, що це питання "неодноразово обговорювалося в органах влади" та уточнив, що ці плани вже обговорювалися на рівні Кабінету міністрів, а також із західними партнерами України із ВТС, і зокрема зі США.

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Теми: Укроборонпром РНБО бюджет гроші


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