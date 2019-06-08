Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У неділю Україну знову накриють грози

Субота, 8 червня 2019, 18:42
У неділю Україну знову накриють грози

У неділю, 9 червня, в Україні очікуються грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Правобережжі країни очікуються місцями град та шквали 15-20 м/с, І рівень небезпечності. 

Ввечері і до кінця доби 8 червня у Києві очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 

 
 

Також протягом 9 та 10 червня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,8 м над рiвнями.

"Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, при сильних зливах, можливе формування значного мiсцевого стоку", - повідомили у ДержНС. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: