У неділю Україну знову накриють грози

У неділю, 9 червня, в Україні очікуються грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Правобережжі країни очікуються місцями град та шквали 15-20 м/с, І рівень небезпечності.

Ввечері і до кінця доби 8 червня у Києві очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також протягом 9 та 10 червня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,8 м над рiвнями.

"Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, при сильних зливах, можливе формування значного мiсцевого стоку", - повідомили у ДержНС.