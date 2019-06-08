У неділю Україну знову накриють грози

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Субота, 8 червня 2019, 18:42

У неділю, 9 червня, в Україні очікуються грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Правобережжі країни очікуються місцями град та шквали 15-20 м/с, І рівень небезпечності. 

Ввечері і до кінця доби 8 червня у Києві очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 

 
 

Також протягом 9 та 10 червня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,8 м над рiвнями.

"Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, при сильних зливах, можливе формування значного мiсцевого стоку", - повідомили у ДержНС. 

Українська правда

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Теми: погода


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