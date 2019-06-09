ДБР перевіряє чиновників Міноборони через ймовірну розтрату військового майна у Львові

Держбюро розслідувань перевіряє законність будівництва на території військового містечка у Львові, ймовірно, розпочатого при зловживанні своїм службовим становищем чиновниками з Міноборони.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Здійснюється досудове розслідування за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами одного з відомств Міністерства оборони України, підроблення документів, розтрати військового майна та недбалого ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 та ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, при укладенні договору про користування земельною ділянкою, яка належить Міноборони, посадові особи одного з відомств вийшли за межі наданих їм повноважень.

Унаслідок зловживань земельна ділянка на території військового містечка № 1 (по вулиці Княгині Ольги 1-5) у Львові вибула із володіння законного користувача та була передана у розпорядження суб'єктам господарювання під забудову.

Ринкова вартість даної земельної ділянки становить понад 45 мільйонів гривень.

Зазначається, що у ході досудового розслідування за ухвалою слідчого судді накладено арешт на земельну ділянку із забороною проведення на ній будь-яких підготовчих чи будівельних робіт як забудовнику, так і будь- яким третім особам.