Інформація про постачання алкогольного фальсифікату із ОРЛО до ЄС не підтвердилася

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Неділя, 9 червня 2019, 02:48

На цьому місці була новина про те, що на території так званої "ЛНР" масштабно виробляється фальсифікована алкогольна продукція дуже низької якості, яку через неконтрольовану Україною ділянку кордону, РФ та Білорусь постачають до країн Євросоюзу.

Першоджерелом було білоруське видання "Білоруський партизан", яке згодом прибрало статтю зі свого сайту.

"Українська правда" не може підтвердити правдивість цього повідомлення та просить вибачення у читачів за публікацію неперевіреної інформації.

У тексті, зокрема, згадувалося про те, що фальсифікований алкоголь у Великобританії реалізується роздрібними партіями через місцевих бізнесменів, британських громадян Ніла Сміта і Джонатана Вейла.

У коментарі "Українській правді" Ніл Сміт заявив, що нічого не знає про алкоголь із "ЛНР" і про те, як він потрапляє до Великобританії та не має до цього жодного стосунку.

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Теми: контрабанда ЛНР Білорусь ЄС


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