Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На з‘їзд партії Порошенка прийшли міністри і спікер ВР

Неділя, 9 червня 2019, 11:03

На з‘їзд партії "Європейська солідарність" приїхали частина міністрів та керівництво Верховної ради.

 
Фото Романа Кравця, УП

Про це повідомляє кореспондент УП зі з‘їзду ЄС, який відбувається у неділю в Києві.

Зокрема, на з‘їзді присутні перший віце-прем‘єр Степан Кубів, віце-прем‘єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр соцполітики Павло Розенко.

 
 

Крім того, на з‘їзді присутні частина депутатів "Народного фронту", зокрема спікер Ради Андрій Парубій, який, за даними УП, буде в першій п‘ятірці списку партії Порошенка.

"Ми йдемо не за посадами. Ми йдемо, щоб захистити наші ідеї, відстоювати принципи і забезпечувати рух у ЄС, - заявив Порошенко під час відкриття з‘їзду.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СолідарністьПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Солідарність
У Порошенка назвали Гройсмана зрадником через останні заяви
Порошенко: Ми не кидатимемося в обійми новому президенту
Десятка партії Порошенка: Парубій, Геращенко, Джемілєв
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: