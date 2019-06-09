На з‘їзд партії Порошенка прийшли міністри і спікер ВР

На з‘їзд партії "Європейська солідарність" приїхали частина міністрів та керівництво Верховної ради.

Фото Романа Кравця, УП

Про це повідомляє кореспондент УП зі з‘їзду ЄС, який відбувається у неділю в Києві.

За моїми даними, перша десятка партії Порошенка буде такою (номерів не знаю):

Порошенко

Парубій

Геращенко

Забродський

Федина

Джемілєв

Яна Зінкевич

Синютка

Климпуш-цинцадзе

Чийгоз — Roman Kravets (@RomanKravets) 9 червня 2019 р.

Зокрема, на з‘їзді присутні перший віце-прем‘єр Степан Кубів, віце-прем‘єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр соцполітики Павло Розенко.

Крім того, на з‘їзді присутні частина депутатів "Народного фронту", зокрема спікер Ради Андрій Парубій, який, за даними УП, буде в першій п‘ятірці списку партії Порошенка.

"Ми йдемо не за посадами. Ми йдемо, щоб захистити наші ідеї, відстоювати принципи і забезпечувати рух у ЄС, - заявив Порошенко під час відкриття з‘їзду.