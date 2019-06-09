У першій десятці партії Зеленського люди зі штабу, борець і гендиректор 1+1

У першій десятці списку партії Володимира Зеленського "Слуга народу" опинились члени Зе!команди, борець Жан Беленюк та гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Відповідний список представили на з'їзді партії у неділю.

Очолив список голова партії Дмитро Разумков.

Другим номером іде представник Зеленського у Раді Руслан Стефанчук, третім – Ірина Венедіктова, яка, як раніше зазначалося, відповідає в команді за реформи в судовій системі.

Четвертий номер – підприємець Давид Арахамія, 5 – експерт з питань антикорупційної політики Галина Янченко.

Шостим номером на вибори йде керівник digital-напряму партії "Слуга Народу" Михайло Федоров, 7 – керівник штабу партії Олександр Корнієнко.

Під 8 номером у списку експерт з податкового законодавства Анастасія Красносільська, 9 – гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко.

Замикає десятку борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

Під номером 11 іде Сергій Бабак, 12 - Владислав Криклій, 13 – Олена Шуляк, 14 – Дмитро Наталуха, 15 – Єлизавета Ясько, 16 – Олексій Оржель, 17 – Андрій Герус, 18 – Михайло Радуцький, 19 – Денис Монастирський, 20 – Данило Гетманцев.

Повний список першої сотні ЗеКоманди на позачергових виборах до Верховної Ради:

1. Разумков Дмитро Олександрович

2. Стефанчук Руслан Олексійович

3. Венедіктова Ірина Валентинівна

4. Арахамія Давид Георгійович

5. Янченко Галина Ігорівна

6. Федоров Михайло Альбертович

7. Корнієнко Олександр Сергійович

8. Красносільська Анастасія Олегівна

9. Ткаченко Олександр Владиславович

10. Беленюк Жан Венсанович

11. Бабак Сергій Віталійович

12. Криклій Владислав Артурович

13. Шуляк Олена Олексіївна

14. Наталуха Дмитро Андрійович

15. Ясько Єлизавета Олексіївна

16. Оржель Олексій Анатолійович

17. Герус Андрій Михайлович

18. Радуцький Михайло Борисович

19. Монастирський Денис Анатолійович

20. Гетманцев Данило Олександрович

21. Малюська Денис Леонтійович

22. Холодов Андрій Іванович

23. Лерос Гео Багратович

24. Кальченко Сергій Віталійович

25. Ткаченко Максим Миколайович

26. Чернєв Єгор Володимирович

27. Юраш Святослав Андрійович

28. Сушко Павло Миколайович

29. Верещук Ірина Андріївна

30. Курбаков Олександр Миколайович

31. Коробкова Олена Анатоліївна

32. Діденко Юлія Олександрівна

33. Співак Дмитро Павлович

34. Солончук Дмитро Вікторович

35. Ананченко Михайло Олегович

36. Коваленко Ганна Миколаївна

37. Неклюдов Владлен Михайлович

38. Кривошеєв Ігор Сергійович

39. Іонушас Сергій Костянтинович

40. Завітневич Олександр Михайлович

41. Гусєв Юрій Веніамінович

42. Воронов Володимир Анатолійович

43. Арістов Юрій Юрійович

44. Кисіль Юрій Григорович

45. Галайчук Вадим Сергійович

46. Ковальов Артем Володимирович

47. Стернічук Валерій Олександрович

48. Михайлюк Галина Олегівна

49. Бабій Роман В'ячеславович

50. Качура Олександр Анатолійович

51. Новосад Ганна Ігорівна

52. Культенко Артем Валерійович

53. Марусяк Олег Романович

54. Кириченко Микола Олександрович

55. Третьякова Галина Миколаївна

56. Халімон Павло Віталійович

57. Шахрай Ольга Володимирівна

58. Саладуха Ольга Валеріївна

59. Коваль Ольга Володимирівна

60. Загоруйко Аліна Леонідівна

61. Бондаренко Олег Володимирович

62. Крячко Михайло Валерійович

63. Бардіна Марина Олегівна

64. Марченко Людмила Іванівна

65. Юнаков Іван Сергійович

66. Володіна Дар'я Артемівна

67. Богданова Наталія Миколаївна

68. Савченко Ольга Станіславівна

69. Гринчук Оксана Анатоліївна

70. Козак Володимир Васильович

71. Лисюк Андрій Олександрович

72. Сова Олександр Георгійович

73. Панченко Ірина Сергіївна

74. Боярчук Роман Михайлович

75. Ватрас Володимир Антонович

76. Мулик Роман Миронович

77. Тарасов Олег Сергійович

78. Костюх Анатолій В'ячеславович

79. Брагар Євген Вадимович

80. Безгін Віталій Юрійович

81. Гутцайт Вадим Маркович

82. Салійчук Олександр В'ячеславович

83. Карбаджак Роман Юрійович

84. Рєпіна Елла Анатоліївна

85. Пушкаренко Арсеній Михайлович

86. Заблоцький Мар'ян Богданович

87. Клочко Андрій Андрійович

88. Овчиннікова Юлія Юріївна

89. Мережко Олександр Олександрович

90. Чернюх Ігор Іванович

91. Устенко Олексій Олегович

92. Кабанов Олександр Євгенович

93. Веніславський Федір Володимирович

94. Булах Лада Валентинівна

95. Петруняк Євген Васильович

96. Мариковський Олександр Валерійович

97. Федієнко Олександр Павлович

98. Мотовиловець Андрій Вікторович

99. Колесник Анна Сергіївна

100. Богуцька Єлизавета Петрівна