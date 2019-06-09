Партія Кличка іде на вибори тільки на округах

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Неділя, 9 червня 2019, 13:52

Партія "УДАР" на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах.

Таке рішення ухвалив з’їзд партії, повідомляєтеся в неділю на сторінці політсили в Twitter.

"За списком політична сила кандидатів не висуватиме", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: Удар Кличко вибори


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