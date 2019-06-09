Партія Кличка іде на вибори тільки на округах

Партія "УДАР" на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах.

Таке рішення ухвалив з’їзд партії, повідомляєтеся в неділю на сторінці політсили в Twitter.

Партія «УДАР» на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах. За списком політична сила кандидатів не висуватиме. Таке рішення ухвалив з’їзд партії. pic.twitter.com/dgHxOBwg6e — УДАР Віталія Кличка (@udarKlichko) 9 червня 2019 р.

"За списком політична сила кандидатів не висуватиме", - йдеться в повідомленні.