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У Бангладеш затримали українців, посольство звернулося з нотою

Неділя, 9 червня 2019, 14:45

Посольство України в Індії звернулося до МЗС Бангладеш з клопотанням пояснити причину затримання українців у цій країні.

Про це "Українській правді" повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"У зв‘язку із затриманням громадян України в Бангладеш посольство України в Індії невідкладно звернулося нотою до МЗС Бангладеш з клопотанням пояснити причину затримання та повідомити про умови тримання і стан здоров‘я затриманих", - зазначив він.

За словами Кирилича, на понеділок, 10 червня, запланована зустріч дипломатів посольства в посольстві Бангладеш в Делі з питання одержання інформації у справі.

"Консул готує відрядження до Бангладеш з метою відвідання в закладі тримання громадян України, а також проведення зустрічей з компетентними органами країни", - повідомив представник МЗС.

Він додав, що посольство України підтримує контакт з адвокатом затриманих та рідними.

За інформацією джерел "Української правди", у Бангладеш затримали 6 громадян України за підозрою в шахрайстві з банківськими картками.

Українська правда

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Теми: МЗСІндія
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