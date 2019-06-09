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У річку Рось вилилися інсектициди, у Білій Церкві відключають воду

Неділя, 9 червня 2019, 15:21
У річку Рось вилилися інсектициди, у Білій Церкві відключають воду
Фото: Євген Жуков

У селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області автомобіль з інсектицидами перекинувся в притоку річки Рось, внаслідок чого може бути забруднено річку.

Про це повідомляє в неділю Білоцерківська районна державна адміністрація.

"В селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області сталася аварія. Під час транспортування 1 тони інсектициду "Нурал B" автомобіль перевернувся в притоку річки Рось. На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини!", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спеціальні служби роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження.

"Звертаємося до усіх мешканців з повідомленням про заборону вилову риби, купання та випасу худоби в акваторії річки Рось. Також, 9 червня о 23-00 буде відключене водопостачання", - повідомили в Білоцерківській РДА.

 
Фото "Без табу"

Як повідомляє Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось, в ніч на неділю, в результаті ДТП, автомобіль "Мерседес Спринтер", який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка на притоці р. Рось в с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області.

"Нез’ясована кількість інсектициду потрапила в притоку р. Рось, на відстані близько 5,4 км до гирла. На даний час проводяться роботи органами ДСНС по вилученню із водного об’єкта контейнерів із даним препаратом", - йдеться в повідомленні.

РОВР річки Рось зазначає, що повідомив органи ДСНС, органи місцевого самоврядування, водоканали, які можуть потрапити в зону можливого забруднення.

 
"Без табу"
 
"Без табу"

"Просимо громадян утриматись (тимчасово) від загального водокористування русловими водними об’єктами на р. Рось (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв)", - йдеться в повідомленні.

Річка Рось протікає понад 70 населеними пунктами, в тому числі районними центрами Київської, Черкаської та Вінницької областей. Донедавна річка була однією з найчистіших в Україні.

Українська правда

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Теми: Вінницька областьКиївська областьекологія
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