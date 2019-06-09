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Націоналісти підуть до Ради у списку "Свободи"

Неділя, 9 червня 2019, 16:24
Націоналісти підуть до Ради у списку Свободи

На дострокових парламентських виборах ВО "Свобода", Нацкорпус, "Правий Сектор", "Державницька Ініціатива Яроша", ОУН та Конгрес Українських Націоналістів йдуть спільним списком.  

Про це повідомили у прес-службі ВО "Свобода" за підсумком з'їзду партії, що відбувся 9 червня. 

Очолить список лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

До першої п'ятірки списку увійшли лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький, командир "Української Добровольчої Армії" Дмитро Ярош, голова "Правого Сектора" Андрій Тарасенко та віце-спікер ВР VII скликання Руслан Кошулинський.

У другій п'ятірці - актор, народний артист України Богдан Бенюк, керівник штабу "Нацкорпуса" Родіон Кудряшов, голова Івано-Франківської облради Олександр Сич, голова Держагентства України з питань кіно Пилип Іллєнко та голова фракції "Свобода" у Київській міськраді Юрій Сиротюк.

До першої двадцятки націоналістичного блоку увійшли Олег Петренко, Анатолій Вітів, Андрій Левицький, Василь Лабайчук, Олександр Алфьоров, Андрій Мохник, Олексій Кайда, Арсеній Білодуб, Віктор Шендибіло, Олег Панькевич.

Також під час з'їзду було затверджено список кандидатів у одномандатних мажоритарних округах.

На вибори націоналісти йдуть із програмою "Україна – понад усе!"

Українська правда

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Теми: вибориВерховна РаданаціоналістиСвобода
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