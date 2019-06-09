У ДТП на Львівщині постраждали 16 людей - поліція

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Неділя, 9 червня 2019, 18:14

Внаслідок ДТП на Львівщині за участю кількох автівок травм зазнали 16 осіб. 

Про це 9 червня повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. 

За даними поліції, аварія сталася 8 червня близько 18:00 на автодорозі Львів–Тернопіль на Об’їзній дорозі у Золочеві. 

Попередньо, сталося зіткнення вантажівки "ГАЗ" з мікроавтобусом "Мерседес Бенц": бочка, яку перевозив водій "ГАЗу", випала і пошкодила автомобілі "Шевроле Каптіва" та "Хонда СРВ", після цього вантажівка зіткнулася з автомобілем "Опель Комбо". 

 
фото - відділ комунікації поліції Львівської обл.

"Внаслідок автопригоди тілесних ушкоджень зазнали водії "Мерседеса" та "Опеля", а також 12 пасажирів мікроавтобуса віком 38-67 років, мешканці Київської, Одеської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Харківської областей та Тернополя. Також травми отримали пасажир "Опеля", 47-річний мешканець Хмельниччини, та пасажир "ГАЗу", 48-річний житель Буського району", - повідомили у поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом).

Українська правда

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Теми: ДТП Львівщина поліція жертви


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