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Вибори у Казахстані: за "несанкціоновані мітинги" затримано майже 500 осіб

Неділя, 9 червня 2019, 19:14

Поліція затримала близько 500 осіб в день позачергових президентських виборів у Казахстані.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Март Кожаєв, пише Інтерфакс-Україна.

За словами Кожаєва, затримання проводилися у столиці Казахстану Нур-Султані та в Алмати - за участь у несанкціонованих мітингах.

"На вулицях двох міст були спроби дестабілізувати обстановку ... У Нур-Султані припинено спроби перекриття жвавої дороги, створення транспортного колапсу на проспекті  Республіки в районі Палацу молоді", - повідомив Кожаєв. 

Він додав, що "усі заходи були проведені у відповідності до закону", а спецзасоби під час затримання правопорушників не застосовувалися.

При цьому, за повідомленням "Радіо Азаттик", затримання проводилися серед учасників мітингу в центрі Алмати, поряд з площею Астана.

"Поліцейські, в тому числі бійці спецпідрозділів, грубо затримували людей і заштовхували їх в автозаки. Присутні перед цим вигукували "Бойкот!", - йдеться у повідомленні.

Серед затриманих виявилися журналісти, що висвітлювали виступи: з площі забрали кореспондента Азаттик Петра Троценка, журналіста AFP Кріса Ріклтона, який спостерігав за ходом протестів, співробітника Казахстанського бюро з прав людини Дмитра Тихонова.

У Нур-Султані затримання проходили біля палацу "Жастар", де зібралися кілька сотень громадян. Люди прийшли туди з блакитними повітряними кулями і скандували: "Алга, Казахстан!", "Бостандик!" ("Свобода!"), вимагаючи чесних виборів. На місці протестів також затримали репортера Азаттик Санію Тойкен. 

 
Фото - АР
 
фото - reuters

Затримання близько 20 осіб пройшли у Шимкенті: люди, які вийшли на акцію,  нічого не скандували, проте поліцейські заштовхали їх в автозаки. На питання журналістів про те, за що їх затримують, поліцейські заявили: "Для встановлення особи".

За даними "Радіо Азаттик", за кілька днів до виборів у Казахстані пройшли обшуки та затримання активістів у кількох містах - столиці, Алмати, Актобі. У поліції заявили, що обшуки санкціоновано судом в "рамках розслідування кримінальної справи за фактом участі в діяльності забороненої незареєстрованої екстремістської організації "Демократичний вибір Казахстану".

Засновник цієї організації, що живе з 2009 року за кордоном, екс-банкір, екс-чиновник і критик казахстанської влади Мухтар Аблязов, який неодноразово закликав своїх прихильників вийти на акції протесту, на батьківщині засуджений до довічного ув'язнення за кримінальними звинуваченнями, в т.ч. у замовному вбивстві, створенні злочинної групи, великих розкраданнях. Аблязов відкидає усі звинувачення як політично мотивовані.

Усі виборчі дільниці завершили свою роботу о 21:00 за місцевим часом.

ЦВК Казахстану повідомляв, що станом на 20:00 за місцевим часом на виборах президента проголосували 77% громадян республіки, які мають право голосу.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориКазахстан
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