Вибори у Казахстані: за "несанкціоновані мітинги" затримано майже 500 осіб

Поліція затримала близько 500 осіб в день позачергових президентських виборів у Казахстані.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Март Кожаєв, пише Інтерфакс-Україна.

За словами Кожаєва, затримання проводилися у столиці Казахстану Нур-Султані та в Алмати - за участь у несанкціонованих мітингах.

"На вулицях двох міст були спроби дестабілізувати обстановку ... У Нур-Султані припинено спроби перекриття жвавої дороги, створення транспортного колапсу на проспекті Республіки в районі Палацу молоді", - повідомив Кожаєв.

Він додав, що "усі заходи були проведені у відповідності до закону", а спецзасоби під час затримання правопорушників не застосовувалися.

При цьому, за повідомленням "Радіо Азаттик", затримання проводилися серед учасників мітингу в центрі Алмати, поряд з площею Астана.

"Поліцейські, в тому числі бійці спецпідрозділів, грубо затримували людей і заштовхували їх в автозаки. Присутні перед цим вигукували "Бойкот!", - йдеться у повідомленні.

Серед затриманих виявилися журналісти, що висвітлювали виступи: з площі забрали кореспондента Азаттик Петра Троценка, журналіста AFP Кріса Ріклтона, який спостерігав за ходом протестів, співробітника Казахстанського бюро з прав людини Дмитра Тихонова.

In a police van after being detained for carrying out my professional activities. Black eye sustained during a rough arrest. I fell on a policeman's knee and was not struck deliberately. My accreditation was taken from me. #Kazelection2019 pic.twitter.com/GV8F9nmEKm