Допінговий скандал: Дискваліфікація російських легкоатлетів триває

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Неділя, 9 червня 2019, 20:43

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) продовжила дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Як повідомляє DW, 9 червня учасники ради IAAF відмовилися відновлювати членство росіян, припинене у 2015 році у зв'язку з масовими випадками застосування допінгу.

Глава робочої групи IAAF Руне Андерсен заявив, що ухвалення такого рішення керівництву організації порекомендувала його команда.

Він зазначив, що IAAF перевірить інформацію ЗМІ про те, що два російських тренера і один лікар, відсторонені від роботи зі спортсменами, продовжують свою діяльність.

Наступне засідання ради IAAF відбудеться за кілька днів до початку чемпіонату світу з легкої атлетики, який пройде з 27 вересня по 6 жовтня у Досі (Катар). Таким чином, світова першість, очевидно, пройде без російської збірної.

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Теми: Росія спорт


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