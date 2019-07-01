У Білому домі пояснили заяву Трампа про припинення технологічної блокади Huawei

Заява президента США Дональда Трампа про дозвіл китайському концерну Huawei знову купувати американську продукцію не є "беззастережною амністією".

Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив голова Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кудлоу, передає DW.

За його словами, міністерство торгівлі США тимчасово надасть низку додаткових ліцензій на поставку товарів загального призначення.

"Ми не вважаємо, що ці випадки зачіпають питання національної безпеки США", - запевнив Кудлоу.

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