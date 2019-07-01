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Легка атлетика: Українка Магучіх стала наймолодшою стрибункою в історії, яка підкорила 2 метри

Понеділок, 1 липня 2019, 01:37

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала наймолодшою стрибункою в історії, яка підкорила планку на висоті 2 метри. На сьомому етапі "Діамантової ліги" в американському Юджині вона посіла третє місце.

Про це повідомляє Міжнародна федерація легкої атлетики.

На змаганнях у США двометрову планку також підкорили росіянка Марія Ласіцкене, яка виступає у нейтральному статусі (2,03 м) та американка Вашті Каннінгем (2,00 м). Ще одна українка Юлія Левченко стала четвертою із результатом 1,95 м. 

Підкоривши планку на висоті 2 м, Магучіх показала найкращий результат у кар'єрі та побила юніорський рекорд України.

У травні Ярослава перемогла на першому етапі Діамантової ліги-2019 в Досі та стала наймолодшою переможницею в історії змагань (17 років 226 днів).

Також у її активі - золоті медалі Юнацької Олімпіади-2018, чемпіонату світу U-18 (2017) та чемпіонату Європи U-18 (2018).

Теми: спорт
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