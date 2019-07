Легка атлетика: Українка Магучіх стала наймолодшою стрибункою в історії, яка підкорила 2 метри

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала наймолодшою стрибункою в історії, яка підкорила планку на висоті 2 метри. На сьомому етапі "Діамантової ліги" в американському Юджині вона посіла третє місце.

Про це повідомляє Міжнародна федерація легкої атлетики.

На змаганнях у США двометрову планку також підкорили росіянка Марія Ласіцкене, яка виступає у нейтральному статусі (2,03 м) та американка Вашті Каннінгем (2,00 м). Ще одна українка Юлія Левченко стала четвертою із результатом 1,95 м.

The high jump is on fire at the #PreClassic.



Three athletes over 2m including 17 year old Yaroslava Mahuchikh.



She’s the youngest woman ever to clear the 2m barrier.



📷:@Diamond_League

⏱:https://t.co/ANSwMbPqbc pic.twitter.com/0eo4UriNsJ