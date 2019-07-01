Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські туристи застрягли в аеропорту Катанії

Понеділок, 1 липня 2019, 02:28

Українські туристи застрягли в аеропорту італійської Катанії - рейс PQ672 компанії SkyUp, який мав вилетіти до Києва о 18:40 30 червня, переносили 5-6 разів.

Про це "Українській правді" повідомив пасажир рейсу Андрій Дерев'янко.

За його словами, туристи не мають жодної підтримки від авіаперевізника. 

 
Усі Фото: Андрій Дерев'янко
 
 

"Ми не маємо жодної підтримки від авіаперевізника. У колл-центр неможливо зателефонувати, просто ніхто не відповідає. Локальна хендлінгова компанія отримала дозвіл лише видати сендвічі. На моє питання про готель я отримав відповідь, що вони не мають такого дозволу від авіакомпанії", - розповів він.

Згодом Дерев'янко зазначив, що на табло запланованих на найближчий час рейсів рейсу на Київ немає.

 

Пізніше він розповів, що з'явився варіант розміщення в готелі, але, за його словами, половина пасажирів не довіряє авіакомпанії - вони вважають, що їх залишать напризволяще та не хочуть залишати аеропорт.

"Тепер чекаємо на представника авіакомпанії, який має вирішити, як діяти у цій ситуації. Нагадаю, пройшло уже 7 годин з моменту запланованого вильоту", - підкреслив він.

Оновлено від 02:48. Андрій Дерев'янко повідомив, що частина пасажирів погодилась їхати в готель, а частина - залишається в аеропорту. 

"Є недовіра, що авіакомпанія залишить їх тут самих вирішувати проблему повернення. Тим часом, рейс з Києва перенесли на 4:30, тобто наш виліт ще далі, не раніше сьомої за місцевим часом", - розповів він.

Оновлено від 03:23. "Щойно отримали повідомлення від авіакомпанії, що надають проживання. Рейс на даний момент плануєтьс на 7:20 за місцевим часом", - розповів Андрій Дерев'янко.

Українська правда
Теми: авіаІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
авіа
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море
Навчання пілотів на F-16 не почалися, чекають на виїзд першої групи – Ігнат
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: