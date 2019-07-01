Українські туристи застрягли в аеропорту Катанії

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Понеділок, 1 липня 2019, 02:28

Українські туристи застрягли в аеропорту італійської Катанії - рейс PQ672 компанії SkyUp, який мав вилетіти до Києва о 18:40 30 червня, переносили 5-6 разів.

Про це "Українській правді" повідомив пасажир рейсу Андрій Дерев'янко.

За його словами, туристи не мають жодної підтримки від авіаперевізника. 

 
Усі Фото: Андрій Дерев'янко
 
 

"Ми не маємо жодної підтримки від авіаперевізника. У колл-центр неможливо зателефонувати, просто ніхто не відповідає. Локальна хендлінгова компанія отримала дозвіл лише видати сендвічі. На моє питання про готель я отримав відповідь, що вони не мають такого дозволу від авіакомпанії", - розповів він.

Згодом Дерев'янко зазначив, що на табло запланованих на найближчий час рейсів рейсу на Київ немає.

 

Пізніше він розповів, що з'явився варіант розміщення в готелі, але, за його словами, половина пасажирів не довіряє авіакомпанії - вони вважають, що їх залишать напризволяще та не хочуть залишати аеропорт.

"Тепер чекаємо на представника авіакомпанії, який має вирішити, як діяти у цій ситуації. Нагадаю, пройшло уже 7 годин з моменту запланованого вильоту", - підкреслив він.

Оновлено від 02:48. Андрій Дерев'янко повідомив, що частина пасажирів погодилась їхати в готель, а частина - залишається в аеропорту. 

"Є недовіра, що авіакомпанія залишить їх тут самих вирішувати проблему повернення. Тим часом, рейс з Києва перенесли на 4:30, тобто наш виліт ще далі, не раніше сьомої за місцевим часом", - розповів він.

Оновлено від 03:23. "Щойно отримали повідомлення від авіакомпанії, що надають проживання. Рейс на даний момент плануєтьс на 7:20 за місцевим часом", - розповів Андрій Дерев'янко.

Українська правда

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Теми: авіа Італія


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