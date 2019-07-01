Полковник Міноборони організував схему розкрадання на "Антонові"

Полковник одного з військових представництв Міністерства оборони організував схему розкрадання та привласнення коштів державного підприємства "Антонов".

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

За даними відомства, оборудка відбувалася через укладання фіктивних цивільно-правових угод на надання послуг з проведення робіт щодо визначення технічного стану літаків, які прибували на ремонт.

"Насправді жодні перевірки не здійснювалися, а літаки передавали замовнику із підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до аварійних ситуацій та людських жертв", - заявили в СБУ.

фото СБУ

Зазначається, що стратегічному підприємству оборонного комплексу нанесено збитки на суму понад 5 мільйонів гривень.

Повідомляється, що правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та провели ряд слідчих дій.

Зокрема, під час обшуків були виявлені проекти та чернетки цивільно-правових угод, фіктивні документи щодо їх виконання, комп’ютери та носії інформації, на яких вони готувались, копії документів фізичних осіб з числа співробітників військового представництва та інших цивільних осіб, на яких без їх відома укладались угоди.

фото СБУ

Також виявлено записи "чорної" бухгалтерії тіньових оборудок, документи про вивід незаконно отриманих коштів до однієї з країн Західної Європи.

Наразі слідчі оголосили полковнику МО про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, перевіряється причетність до оборудки інших посадових осіб Міноборони.