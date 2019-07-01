Спека в Україні знову зміниться дощем

Перший день липня буде досить спекотним, але вже 2 липня прийде прохолода у вигляді короткочасних дощів і гроз.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"2 липня, з півночі до нас наблизиться атмосферний фронт. Він принесе на північні області України, місцями на захід, центр, а ввечері й на Харківщину короткочасні дощі та грози. На решті території буде сухо та сонячно", - відзначає синоптик.

За прогнозом Укргідрометцентру, 2 липня вночі буде +17+21, вдень від +26+28 на заході до +31+34 на сході і півдні, дощі з грозами. Сонячно буде лише у Запорізькій, Миколаївській, Одеській областях та в Криму.

"У Києві 2-го липня атмосферний фронт нажене хмарки і принесе локальні короткочасні дощі та грози", - відзначає Діденко.

3 та 4 липня повітря стане свіжішим ще на кілька градусів.

"Та й взагалі, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна, лише на півдні та південному сході України високі градуси будуть осідати красивою засмагою на шиях трудівників та усій фігурі тимчасових ледарів-курортників", - підсумувала Діденко.