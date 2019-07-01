У Раду мають шанси потрапити 7 партій

Якби вибори до Верховної Ради проходили в найближчу неділю, то до парламенту пройшли б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".

Про це свідчать результати роллінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Слугу народу" готові підтримати 43,2% респондентів серед тих, хто визначився і голосуватиме, "Опозиційну платформу – За життя" – 12%, ВО "Батьківщина" – 9,4%, "Голос" – 8,3%, "Європейську солідарність" – 8,2% опитаних.

Також зазначається, що з урахуванням похибки вибірки шанси подолати прохідний бар'єр у 5% мають партія "Сила і честь" з підтримкою 4,1% голосів і "Громадянська позиція" – 3,9% респондентів.

Разом з тим, "Опозиційний блок – Партію миру і розвитку" готові підтримати 2,2% тих, хто визначився і має намір голосувати, Радикальну партію Олега Ляшка – 2,1%, ВО "Свобода" – 1,8%, "Українську стратегію Гройсмана" – 1,6% і " Об'єднання "Самопоміч" – 1,2%.

Решта партій набрали б менше 1% голосів респондентів.

Точно мають намір голосувати 46% опитаних, ще 37,7% – скоріше мають намір голосувати. 6,6% точно не будуть голосувати і ще 6% швидше не голосуватимуть.

Роллінговое дослідження передбачає проведення установчого опитування і періодичних (похвилевих) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на більш нові.

Хвиля роллінга – часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази.

Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові.

Вибірка кожної хвилі роллінга є зменшеною копією загальної вибірки.

Під час установчого опитування 15-19 травня було опитано 2 тисячі 121 респондент віком від 18 років з 24 областей та Києва. Помилка вибірки 1,2-2,2%.

Під час першої хвилі роллінга 20-23 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 24-31 травня замінено 250 анкет. Під час третьої хвилі 1-7 червня – 1000 анкет. Під час четвертої хвилі 8-14 червня – 1000 анкет, у ході п'ятої – 15-21 червня – також 1000 анкет.

Дане опитування було вже шостою хвилею, кількість анкет склала 1000.

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