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Червень у Києві став найтеплішим майже за півтора століття

Понеділок, 1 липня 2019, 15:05

Середньомісячна температура повітря червня у Києві склала  +23,6 °С, що на 5,4°С вище за кліматичну норму.

Такі дані спостережень метеостанції наводить Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними метеорологів, цьогорічний червень у Києві став найтеплішим з 1881 року (початок спостережень).

За місяць було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів. За півроку відхилення температури повітря від кліматичної норми склало 3,2°С.

Як не парадоксально, найхолодніше було в останній день місяця 30 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,5°С. Найспекотніше у столиці було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,0°С.

Опадів у столиці випало 67 мм, що склало 92% кліматичної норми.

Теми: погода
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