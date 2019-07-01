Червень у Києві став найтеплішим майже за півтора століття

5302 перегляди
Понеділок, 1 липня 2019, 15:05

Середньомісячна температура повітря червня у Києві склала  +23,6 °С, що на 5,4°С вище за кліматичну норму.

Такі дані спостережень метеостанції наводить Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними метеорологів, цьогорічний червень у Києві став найтеплішим з 1881 року (початок спостережень).

За місяць було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів. За півроку відхилення температури повітря від кліматичної норми склало 3,2°С.

Як не парадоксально, найхолодніше було в останній день місяця 30 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,5°С. Найспекотніше у столиці було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,0°С.

Опадів у столиці випало 67 мм, що склало 92% кліматичної норми.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Спека в Україні знову зміниться дощем 1 липня 2019, 12:21
Найвища пожежна небезпека: синоптики назвали "найгарячіші" регіони 30 червня 2019, 13:24
Спека у Європі: загинули вісім людей 30 червня 2019, 08:58
Усі новини
Головні новини
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї
У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
Усі новини
Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська

18+

100 фото проти сорому

безпека

Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет