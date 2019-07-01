Зеленський провів нові призначення в СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником керівника Служби безпеки.

Прпо це свідчить указ від 1 липня, оприлюднений на сайті глави держави.

Іншими двома указами Зеленський призначив Олександра Бондарука начальником управління СБУ у Львівській області, а Івана Рудницького – начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Полковник Нескоромний керував операцією із затримання одного з "діамантових прокурорів". У лютому 2017 року був звільнений із посади заступника начальника головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (управління "К").

Олександр Бондарук у 2014 році кілька місяців пропрацював начальником управління СБУ в Хмельницькій області. Був звільнений п’ятим президентом України Петром Порошенком.

Іван Рудницький обіймав посаду заступника начальника УСБУ у Львівській області.