Внаслідок вибуху на Дніпропетровщині постраждало шестеро дітей

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Понеділок, 1 липня 2019, 21:35

Внаслідок вибуху невідомого предмета на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району Дніпропетровської області шестеро дітей отримали травми різного ступеню тяжкості.

Про це повідомив УП речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Вибух стався на дитячому майданчику близько 20:00, коли діти гралися з невідомим предметом. Постраждалих госпіталізували до лікарень Дніпра.

"Внаслідок вибуху поранення отримали шестеро неповнолітніх. Найменшій дитині 4 роки. Найстаршому - 16. Остаточну кількість постраждалих можна буде назвати після проведення звірки з медзакладами міста Дніпра", – розповіли в поліції.

 
Нацполіція

На місці вибуху працює слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції та вибухотехніки.

Справу внесено в ЄРДР за статтями 263 ч.1 і 264 ч.1 (недбале зберігання бойових припасів, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

 

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська область поліція вибух діти


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