Зеленський прилетів до Канади

Президент Володимир Зеленський у вівторок прибув до Канади.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що в Зеленського заплановано зустрічі з прем‘єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.

Також він зустрінеться з єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади, візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також інших заходах.