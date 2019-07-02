Зеленський прилетів до Канади
Вівторок, 2 липня 2019, 08:48
Президент Володимир Зеленський у вівторок прибув до Канади.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначається, що в Зеленського заплановано зустрічі з прем‘єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.
Також він зустрінеться з єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади, візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також інших заходах.
Українська правда