Зеленський прилетів до Канади
Президент Володимир Зеленський у вівторок прибув до Канади.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначається, що в Зеленського заплановано зустрічі з прем‘єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.
Також він зустрінеться з єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади, візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також інших заходах.
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