Поламані дерева, перенесені авіарейси: у Польщі пройшов шторм

До Польщі 1 липня прийшла негода – рятувальники здійснили понад 1100 виїздів, пов’язаних із наслідками сильного вітру та граду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Майже 350 викликів, пов'язаних, головним чином, з сильними вітрами, зафіксували пожежники вчора вдень у Сілезькому воєводстві. Потужний вітер здійнявся у місті Глівіце — зламані гілки падали на автомобілі і лінії електропередач.

У Вроцлаві пройшов шторм, який приніс град.

Синоптики кажуть, що негода є результатом витіснення полярного морського повітря з Північної Атлантики, що призвело до зіткнення двох мас над Польщею.

Директор Державного центру безпеки Марек Кубяк повідомив в Twitter про численні збої в електропостачанні. Станом на ранок 2 липня близько 8,5 тисяч отримувачів електроенергії були без світла.

Труднощі, пов'язані з погодними умовами, пережили пасажири в аеропорту Катовіце – деякі рейси перенаправили в інші аеропорти.