Посадовців оборонного заводу спіймали на хабарах

11478 переглядів
Вівторок, 2 липня 2019, 11:43

Двох посадовців державного оборонного підприємства "Завод імені Малишева" у Харкові викрили на системних хабарах.

Про це повідомляє сайт СБУ.

Протиправну "схему" організували начальник одного з відділів та його підлеглий – інспектор відділу.

Вони вимагали та отримували кошти від підприємців за надання в оренду приміщень оборонного заводу для ведення бізнесу. 

 

"За оренду трьох приміщень складського і побутового призначення посадовці вимагали щоквартально сплачувати їм неправомірну вигоду, за що суттєво знижували комерсантам офіційну суму оренди", - йдеться в повідомленні. 

 

Службовців оборонного підприємства затримали у робочих кабінетах після одержання чергового траншу за наступні три місяці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: СБУ Харків хабар


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський провів нові призначення в СБУ 1 липня 2019, 16:03
Полковник Міноборони організував схему розкрадання на "Антонові" 1 липня 2019, 10:35
В СБУ розповіли, чому і як "завітали" до звільненого з полону українця 29 червня 2019, 18:31
Усі новини
Головні новини
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї
У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
Усі новини
Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська

18+

100 фото проти сорому

безпека

Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет