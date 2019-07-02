Командир взводу Нацгвардії побив солдата до розриву селезінки – ДБР

ДБР завершило розслідування відносно командира взводу, контрактника однієї з військових частин Нацгвардії, який наніс тілесні ушкодження двом солдатам на Полтавщині.

Як повідомляє прес-служба бюро, у березні цього року командир взводу, будучи керівником польових занять на військовому полігоні, розташованому у Полтавському районі, через невдоволення діями своїх підлеглих військовослужбовців наніс по одному удару кулаком у область грудної клітини двом солдатам.

"Згодом, цього ж дня, одному з раніше побитих солдатів командир наніс удар в ліву частину тулуба вже ногою, чим спричинив солдату тілесні ушкодження у вигляді травми живота з розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею. Травмований орган довелося видаляти хірургічним втручанням", - повідомили в ДБР.

Там додали, що, згідно висновків судово-медичної експертизи, ці травми кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження.

За результатами досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт щодо командира взводу у застосуванні нестатутних засобів впливу щодо підлеглого, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Військовослужбовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини, командиру взводу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

У ДБР зазначили, що рослідування проводили слідчі теруправління, розташованого у Полтаві. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України.