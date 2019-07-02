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Голова федерації велоспорту нахамив переможниці Євроігор і пригрозив вигнанням

Вівторок, 2 липня 2019, 13:16
Голова федерації велоспорту нахамив переможниці Євроігор і пригрозив вигнанням

Українська велосипедистка Ганна Соловей, яка виграла "золото" Європейських ігор у Білорусі у соцмережах посварилася з президентом Федерації велоспорту України Олександром Башенком, який публічно їй нахамив.

Відповідний спір відбувся на сторінці ФВСУ у Facebook, де Соловей обурилася, що з перемогою привітали не її, а якогось невідомого їй чоловіка.

"Дивуюсь некомпетентності та зневазі до спортсменів вашої ж федерації. Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат", — написала спортсменка під публікацією.

На це у коментарях відповів Башенко.

"Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти за це будеш платити. У тебе є підписаний тобою контракт. Ти випадково виграла гонку і вирішила, що у тебе з'явилося право в порушення умов контракту відкривати рот?", - заявив він.

"Ти зайшла на мінне поле. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу — приймемо тебе, будеш смердіти — проженемо і не згадаємо як звали", - додав він.

У відповідь Соловей заявила, що з усього цього йому належить лише велосипед, який "не витримав і року".

У свою чергу президент Федерації велоспорту відповів, що вона нібито порушила умови контракту і тепер не має права бути в збірній України.

 

Соловей попросила назвати його пункт договору, який вона порушила, Башенко заявив, що все пояснить її тренерам.

 

У Міністерстві сім’ї, молоді та спорту заявили, що намагаються розібратися у ситуації.

"Пан Башенко не є ні співробітником Міністерства, ані керівником напрямку, він є керівником громадської організації, яка ніяк не підпорядковується Міністерству. Ми зараз розглядаємо, що можна з цим зробити", — цитує Громадське прес-службу Міністерства.

За даними Громадського, Башенко, який очолює Федерацію велосипедистів з 2015 року, вже не вперше так спілкується зі спортсменами.

Зокрема, у лютому цього року він в схожому стилі спілкувався з іншою велоспортсменкою — Ольгою Віюк. Тоді Башенко на сторінці ФВУ у соцмережі принижував розумові здібності спортсменки та говорив про неї, порівнюючи з повіями.

Згодом міністр молоді і спорту Ігор Жданов заявив, що підтримує велоспорстменку.

"Щойно телефонував чемпіонці Європейських ігор-2019 з велоспорту Ганні Соловей. Привітав з перемогою та висловив їй особисто свою цілковиту підтримку. Вважаю несправедливим, неприпустимим і хамським тон спілкування очільника профільної федерації з нашою спортсменкою", - написав він у Facebook.

За його словами, Міністерство на її стороні і буде відстоювати права Соловей, як спортсменки і члена збірної команди України.

Українська правда

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Теми: спорт
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