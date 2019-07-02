У Чехії триває слідство щодо 20 громадян, які могли воювати на Донбасі - посол

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Вівторок, 2 липня 2019, 14:39

Чеські правоохоронці розслідують причетність 20 громадян країни до участі у бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків, заявив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос України". 

"Наразі триває розслідування стосовно майже 20 чеських громадян, які могли брати участь у військових діях на боці Росії на Донбасі. Поки що тільки стосовно одного з них відбувся суд, і його визнали винним. Правда, вирок був умовний. Але, незважаючи на це, прецедент є", - сказав дипломат.

За його словами, довести вину досить складно, адже зазвичай доказовою базою стають дописи та світлини у соціальних мережах, а також свідченнях окремих людей.

Перебийніс додав, що тема виявлення громадян Чехії, які воювали проти України, "дуже чутлива", тож чеські правоохоронні органи "не люблять багато розповідати, в який спосіб це відбувається".

У січні 2018 року в інтерв’ю "Європейській правді" Перебийніс розповів, що на Донбасі воювали до 20 громадян Чехії, а справи розслідують щодо 10 осіб.

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Теми: Чехія Донбас


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