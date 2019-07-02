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У "Борисполі" відкрили капсульний хостел

Вівторок, 2 липня 2019, 14:34

В аеропорту "Бориспіль" відкрився хостел із капсулами для сну GettSleep Boryspil.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

"Летовище "Бориспіль" приєдналося до сучасних аеропортів світу, де мандрівники можуть отримати короткий перепочинок між рейсами в капсульному готелі. Переконані, з продовженням зростання кількості транзитних пасажирів така послуга користуватиметься попитом", - написав Омелян. 

 

Згідно з порталом booking.com, у хостелі  звуконепроникні номери, є душ та безкоштовний інтернет. Однак палити чи перебувати з домашніми тваринами там заборонено. 

 

Ціни у хостелі стартують від 370 гривень за одномісну капсулу (за 3 години) та від 550 гривень за двомісну капсулу (за 3 години). 

 

Доступне розміщення на 3, 6 та 12 годин.  

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Бориспільаеропорт
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