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Мін`юст запустив калькулятор "чесної платіжки"

Вівторок, 2 липня 2019, 15:12

На сайті Урядового порталу та Міністерства юстиції з’явився онлайн-калькулятор для вирахування справедливої ціни на тепло та гарячу воду.

Про це повідомив у вівторок міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє прес-служба уряду.

"Тепер громадяни зможуть самостійно вирахувати, скільки вони мають сплачувати за тепло та гарячу воду. На сайті Урядового порталу та Міністерства юстиції з’явився калькулятор розрахунку чесної платіжки, скориставшись яким, можна дізнатися, чи справедливою є вартість тепла та гарячої води у кожному з регіонів", – наголосив він.

Петренко заявив, що через "непрозорість формування тарифів, бездарність чиновників та корумпованість підприємств – постачальників на місцях" вартість опалення у різних областях України кардинально відрізняється.

"І це при тому, що вартість газу для всіх однакова. Наприклад, у Чернівцях вартість гігакалорії тепла становить – 1200 грн, тоді як у Чернігові, Рівному та Луганську – перевищує 1700 грн. Тому 26 червня була прийнята постанова уряду про встановлення граничних цін на тепло", – зазначив він.

Відповідно до постанови, вартість гігакалорії тепла в містах обласного значення не має перевищувати економічно обґрунтованого значення, яке становить 1400 грн, вартість гарячої води – 83 грн за кубометр у квартирах з сушарками для рушників і 75 грн – без них.

"За підрахунками, в середньому вартість опалення й гарячої води має знизитися на 14%, а в окремих містах-рекордсменах тарифи на опалення впадуть на 40%", – зауважив міністр.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівтарифи
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