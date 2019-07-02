Кримського татарина затримали в Судаку за пост 2013 року

В анексованому Криму затримали кримського татарина Сеяра Емірова і доставили в Судакський міський суд.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Кримська солідарність", посилаючись на інформацію громадського захисника Сейтосмана Каралієва.

За слова Каралієва, Сеяра затримали за пост у соціальній мережі ВКонтакте, датований 2013 роком.

"2 липня 2019 року, в Криму в місті Судак затриманий кримський татарин, Емірів Сеяр Абдурашитович 06.03.1993 р.н, за публікацію в соціальних мережах, як правопорушення йому ставиться стаття 20.29 КоАП", - сказано у повідомленні.

"Кримська солідарність" вказує, що у понеділок додому до Емірова приходили співробітники поліції, "але так як у них не було постанови на затримання, Еміров відмовився проїхати з ними, а вже сьогодні його затримали біля будинку батьків".