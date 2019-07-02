Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кримського татарина затримали в Судаку за пост 2013 року

Вівторок, 2 липня 2019, 15:41

В анексованому Криму затримали кримського татарина Сеяра Емірова і доставили в Судакський міський суд.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Кримська солідарність", посилаючись на інформацію громадського захисника Сейтосмана Каралієва.

За слова Каралієва, Сеяра затримали за пост у соціальній мережі ВКонтакте, датований 2013 роком.

"2 липня 2019 року, в Криму в місті Судак затриманий кримський татарин, Емірів Сеяр Абдурашитович 06.03.1993 р.н, за публікацію в соціальних мережах, як правопорушення йому ставиться стаття 20.29 КоАП", - сказано у повідомленні.

"Кримська солідарність" вказує, що у понеділок додому до Емірова приходили співробітники поліції, "але так як у них не було постанови на затримання, Еміров відмовився проїхати з ними, а вже сьогодні його затримали біля будинку батьків".

Українська правда
Теми: кримські татариКримРосіяанексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
кримські татари
Росіяни лишили політв’язня Куку в колонії сам на сам із проблемами після операції
Українку Умерову триматимуть у СІЗО до жовтня. Росія досі приховує деталі справи
В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
Останні новини
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
Усі новини...
Реклама: