Кримського татарина затримали в Судаку за пост 2013 року

3642 перегляди
Вівторок, 2 липня 2019, 15:41

В анексованому Криму затримали кримського татарина Сеяра Емірова і доставили в Судакський міський суд.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Кримська солідарність", посилаючись на інформацію громадського захисника Сейтосмана Каралієва.

За слова Каралієва, Сеяра затримали за пост у соціальній мережі ВКонтакте, датований 2013 роком.

"2 липня 2019 року, в Криму в місті Судак затриманий кримський татарин, Емірів Сеяр Абдурашитович 06.03.1993 р.н, за публікацію в соціальних мережах, як правопорушення йому ставиться стаття 20.29 КоАП", - сказано у повідомленні.

"Кримська солідарність" вказує, що у понеділок додому до Емірова приходили співробітники поліції, "але так як у них не було постанови на затримання, Еміров відмовився проїхати з ними, а вже сьогодні його затримали біля будинку батьків".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: кримські татари Крим Росія анексія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Політв'язень Бекіров "практично нічого не їсть" в СІЗО Сімферополя – адвокат 25 червня 2019, 07:41
Прокуратура РФ підтримала рішення ФСБ не госпіталізувати Бекірова 24 червня 2019, 20:52
У СІЗО, де тримають Бекірова, епідемія кору – Денісова 23 червня 2019, 13:49
Усі новини
Головні новини
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї
У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
Усі новини
думка

Наукові аргументи, чому вам треба завести собаку

Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська

їжа

Рисові хлібці: калорійність, користь і шкода