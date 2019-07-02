Зеленський у Канаді підтвердив курс України на членство в ЄС і НАТО

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Вівторок, 2 липня 2019, 16:48

Президент Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії.

Про це йшлося під час зустрічі в рамках візиту Зеленського до Канади 2 липня, інформує офіційний сайт глави держави.

"Крім того, Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни", – йдеться в повідомленні.

 
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

Зазначається також, що президент подякував Канаді за послідовну всебічну підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема "Великої сімки" та ООН.

Українська правда

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Теми: Зеленський НАТО ЄС Канада


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