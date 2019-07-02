Зеленський у Канаді підтвердив курс України на членство в ЄС і НАТО
Президент Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії.
Про це йшлося під час зустрічі в рамках візиту Зеленського до Канади 2 липня, інформує офіційний сайт глави держави.
"Крім того, Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни", – йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що президент подякував Канаді за послідовну всебічну підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема "Великої сімки" та ООН.
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