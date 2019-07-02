Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський у Канаді підтвердив курс України на членство в ЄС і НАТО

Вівторок, 2 липня 2019, 16:48

Президент Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії.

Про це йшлося під час зустрічі в рамках візиту Зеленського до Канади 2 липня, інформує офіційний сайт глави держави.

"Крім того, Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни", – йдеться в повідомленні.

 
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

Зазначається також, що президент подякував Канаді за послідовну всебічну підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема "Великої сімки" та ООН.

Українська правда
Теми: ЗеленськийНАТОЄСКанада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Зеленський
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі "зернової угоди"
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
Усі новини...
Реклама: