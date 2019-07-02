В океані загинули 14 військових моряків Росії
Чотирнадцять моряків-підводників Військово-морського флоту Росії загинули під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.
"1 липня у російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії, в ході проведення біометричних вимірювань виникла пожежа", – заявили в Міноборони.
Моряки загинули в результаті отруєння продуктами горіння.
За даними відомства, глибоководний апарат знаходиться на військово-морській базі Сєвєроморськ, розташованої в однойменному місті Мурманської області.
Наразі вогнище спалаху ліквідоване.
"Причини події встановлюються. Розслідування проводить головнокомандувач Військово-морським флотом", – додали у відомстві.
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