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В океані загинули 14 військових моряків Росії

Вівторок, 2 липня 2019, 16:53
В океані загинули 14 військових моряків Росії

Чотирнадцять моряків-підводників Військово-морського флоту Росії загинули під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

"1 липня у російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії, в ході проведення біометричних вимірювань виникла пожежа", – заявили в Міноборони.

Моряки загинули в результаті отруєння продуктами горіння.

За даними відомства, глибоководний апарат знаходиться на військово-морській базі Сєвєроморськ, розташованої в однойменному місті Мурманської області.

Наразі вогнище спалаху ліквідоване.

"Причини події встановлюються. Розслідування проводить головнокомандувач Військово-морським флотом", – додали у відомстві.

Теми: Росіяфлот
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