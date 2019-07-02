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Парубій скасував запрошення ПАРЄ на парламентські вибори

Вівторок, 2 липня 2019, 17:23
Парубій скасував запрошення ПАРЄ на парламентські вибори

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

Про це заявив глава української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв, передає "Європейська правда".

Минулого тижня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій.

Після цього комітет Верховної ради із закордонних справ рекомендувавпризупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до ухвалення рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.

Також комітет рекомендував голові Верховної ради відкликати запрошення ПАРЄ брати участь в спостереженні за виборами в Україні та відмовитися від участі від конференції голів парламентів в рамках ПАРЄ у вересні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПарубійПАРЄ
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