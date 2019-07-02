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Зеленський запросив делегацію МВФ до України, щойно сформується новий уряд

Вівторок, 2 липня 2019, 21:46

Президент Володимир Зеленський у Торонто зустрівся з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном і запросив делегацію МВФ приїхати до Києва одразу після формування нового уряду.

Про це інформує прес-служба президента.

Зеленський запросив делегацію МВФ відвідати Київ і домовитися щодо нової програми.

Також зазначається, що співпрацю з МВФ Зеленський назвав пріоритетною для української влади.

Він також заявив, що гарантує незалежність Національного банку України.

За його словами, після оновлення парламенту він очікує реформ правоохоронних органів та енергетичної сфери, великої приватизації та ринок землі.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКанадаМВФ
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