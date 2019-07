Волкер: США і Польща домовляються про підтримку реформ в Україні

Зовнішньополітичні відомства Сполучених Штатів і Польщі докладають спільних зусиль для підтримки реформ в Україні та для її динамічного розвитку.

Про це повідомив у Twitter спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Польща та США розділяють зацікавленість у сильній, безпечній Україні, інтегрованій у регіоні та в межах трансатлантичної спільноти", - написав дипломат.

Poland and the U.S. share an interest in a strong, secure Ukraine integrated in the region and within Trans-Atlantic community. Minister Czaputowicz ⁦@PolandMFA⁩ and I discussed how strengthen efforts to support reform and create an open, dynamic Ukraine. pic.twitter.com/vgQS7UPMFU