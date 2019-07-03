Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї

Уряд Канади додав Україну до списку країн, куди дозволено продавати канадську зброю.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає прес-служба українського президента.

"Так, ми просуваємося вперед у дискусіях щодо питання збройної підтримки України. Окрім військової місії, у якій бере участь Канада, ми також додали Україну до списку для закупівлі канадської зброї. І це позитивне рішення", - наголосив Трюдо.

За його словами, уже є інвестиції з боку канадських компаній у виробництво боєприпасів в Україні.

"І ми продовжимо працювати з Україною для того, щоби вона отримувала ту підтримку, яка їй потрібна з боку Збройних сил Канади. Ми продовжимо операцію UNIFIER, і зробимо все, щоби Україна отримала необхідне обладнання", - додав прем'єр-міністр Канади.

"Ми усвідомлюємо, наскільки важливою для України є підтримка в тих проблемах, з якими вона зіштовхується. Особливо, коли йдеться про незаконне вторгнення РФ на територію України. І саме тому ми допомагаємо навчати українську армію, тренувати українських військовослужбовців", - підкреслив він.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленостей щодо постачання бронетехніки.

"Я думаю, можемо відверто про це говорити: ми домовилися про постачання бронетехніки і про те, що будемо розвивати співробітництво в цій сфері", - заявив Зеленський.

При цьому, він відмовився оприлюднювати деталі.

"Давайте ми підпишемо угоду. Упевнений, що це станеться найближчим часом. І тоді поговоримо про цю новину", - сказав він.