Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї

Середа, 3 липня 2019, 02:48
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї

Уряд Канади додав Україну до списку країн, куди дозволено продавати канадську зброю.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає прес-служба українського президента.

"Так, ми просуваємося вперед у дискусіях щодо питання збройної підтримки України. Окрім військової місії, у якій бере участь Канада, ми також додали Україну до списку для закупівлі канадської зброї. І це позитивне рішення", - наголосив Трюдо.

За його словами, уже є інвестиції з боку канадських компаній у виробництво боєприпасів в Україні.

"І ми продовжимо працювати з Україною для того, щоби вона отримувала ту підтримку, яка їй потрібна з боку Збройних сил Канади. Ми продовжимо операцію UNIFIER, і зробимо все, щоби Україна отримала необхідне обладнання", - додав прем'єр-міністр Канади.

"Ми усвідомлюємо, наскільки важливою для України є підтримка в тих проблемах, з якими вона зіштовхується. Особливо, коли йдеться про незаконне вторгнення РФ на територію України. І саме тому ми допомагаємо навчати українську армію, тренувати українських військовослужбовців", - підкреслив він.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленостей щодо постачання бронетехніки.

"Я думаю, можемо відверто про це говорити: ми домовилися про постачання бронетехніки і про те, що будемо розвивати співробітництво в цій сфері", - заявив Зеленський.

При цьому, він відмовився оприлюднювати деталі.

"Давайте ми підпишемо угоду. Упевнений, що це станеться найближчим часом. І тоді поговоримо про цю новину", - сказав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: КанадаУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Канада
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС
Останні новини
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
Усі новини...
Реклама: