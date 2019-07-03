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Зеленський: РФ не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі

Середа, 3 липня 2019, 04:29

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях урегулювання конфлікту на Донбасі. Водночас Росія, за його словами, не демонструє доброї волі для врегулювання цього конфлікту.

Про це він сказав під час зустрічі зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером, передає прес-служба президента.

"Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі.

Свідченням цього є "перезапуск" роботи українських представників у ТКГ, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав про те, що РФ не підтримала запропоноване Україною "хлібне" перемир’я, тривають обстріли, у тому числі й автомобілів медичної допомоги, а також про те, що на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ.

Зазначається також, що президент подякував Волкеру "за все, що він особисто і адміністрація президента СШАТрампа роблять для допомоги Україні".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийДонбасРосія
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