Зеленський розповів про домовленості з Канадою щодо спрощених поїздок для українців

15270 переглядів
Середа, 3 липня 2019, 05:50

Україна і Канада планують найближчим часом підписати угоду про молодіжні обміни, яка дасть змогу громадянам двох країн за спрощеною процедурою здійснювати взаємні подорожі з метою навчання та працевлаштування на термін до 1 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає прес-служба президента.

"Мені дуже хотілося б, щоб українська молодь могла отримувати тут знання і досвід. Зараз це не так просто зробити. Отримати канадську візу, ви знаєте, так само складно, як дістати квитки на матч НХЛ", - сказав Зеленський.

"Канадська сторона запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади.

Ми на це дивимось, як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою", - наголосив президент України.

Він додав, що розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сферу послуг та інвестицій, про яке домовилися, створить додаткові можливості для підприємців з IT та інших галузей.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Канада візи


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський: РФ не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі 3 липня 2019, 04:29
Зеленський запросив делегацію МВФ до України, щойно сформується новий уряд 2 липня 2019, 21:46
Зеленський у Канаді підтвердив курс України на членство в ЄС і НАТО 2 липня 2019, 16:48
Усі новини
Головні новини
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї
У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
Усі новини
думка

Наукові аргументи, чому вам треба завести собаку

Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська

їжа

Рисові хлібці: калорійність, користь і шкода