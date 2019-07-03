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Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські

Середа, 3 липня 2019, 10:27
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські

Прокуратура оголосила двом інспекторам з ювенальної превенції поліції про підозру у службовій недбалості, яка призвела до смерті 3-річної дівчинки в місті Куп'янськ.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, до райвідділку поліції неодноразово зверталася бабуся 3-річної дівчинки, заявляючи про можливу загрозу життю та здоров’ю її онуки через жорстоке ставлення матері та вітчима до дитини.

"Разом з тим, жодна із заяв бабусі не була розглянута належним чином", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 25-річна інспекторка поліції припинила розгляд одного з таких звернень після формальних пояснень матері дитини.

А 21-річний ювенальний інспектор обмежився телефонною розмовою з вітчимом та провів кілька рейдів із соціальними службами, під час яких двері будинку їм не відчиняли.

Попри це правоохоронці не повідомили відповідні органи та служби у справах дітей про можливий факт загрози здоров’ю малолітньої дитини.

Після звернення бабусі до лікарні, медики зафіксували численні забої та синці на тілі дитини.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень) ККУ.

Однак навіть після доручень слідчого ювенальні інспектори не перевіряли умови проживання дитини і не допитували батьків.

"Недбале ставлення правоохоронців до службових обов’язків призвело до того, що вересні 2018 року дівчинка, яка вкотре постраждала від побоїв, загинула", - йдеться в повідомленні.

Наразі провадження стосовно матері і вітчима загиблої дитини слухається у Куп’янському міськрайонному суді.

30-річній жінці та її 40-річному співмешканцю інкримінується катування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та умисне заподіяння смерті малолітній дитині з метою приховати інший злочин за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п.  2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі.

Підозрювані працівники поліції відсторонені від посади та перебувають під домашнім арештом.

Українська правда
Теми: Харківська областьдітиполіція
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