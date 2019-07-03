Кличко каже, що ремонт Шулявського мосту зіткнувся з перешкодою

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво Шулявського шляхопроводу може затягнутися через гальмування знесення п’ятого цеху заводу "Більшовик", де мали звести один зі з’їздів із нового мосту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Підрядник обіцяє відкрити рух транспорту новим мостом вже до кінця цього року. Але у нас є ускладнення. Потрібно знести п’ятий цех заводу "Більшовик", на місці якого повинен бути один зі з’їздів", - сказав міський голова столиці.

"Цей цех не працює зараз. Там продають секонд-хенд. Але Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв, це неможливо зробити", – додав Кличко.

За його словами, для такого рішення необхідна насамперед політична воля, оскільки йдеться про важливий об’єкт інфраструктури столиці.

Він зазначив, що буде переходити до більш активних дій, щоб вкластися в терміни.

"Якщо міст побудують, а потім доведеться зносити цех, це зможе збільшити і кошторис робіт, і затягуватиме процес будівництва шляхопроводу", – сказав мер Києва.

Кличко додав, що наразі на Шулявському шляхопроводі тривають активні роботи, вже повністю розібрали старий шляхопровід і зібрали перший прогін нового мосту.

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