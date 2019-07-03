Українці обрали найважливішу реформу

На думку українців, першочергово в країні треба провести антикорупційну, медичну, пенсійну реформи, а також реформи органів правопорядку та люстрацію чиновників.

Про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Зазначається, що за антикорупційну реформу виступають 63% опитаних громадян, охорони здоров’я - 57%, пенсійну реформу та реформу системи соціального захисту - 52%, реформу органів правопорядку – судів, прокуратури, поліції - 37%, люстрацію чиновників - 33%.

таблиця Фонду демінііатив ім. І. Кучеріва

За даними соціологів, ці п’ять реформ визнані першочерговими в усіх регіонах України, проте є певні відмінності у визнанні першочерговості реформ виборцями різних політичних сил.

Зокрема, виборці "Слуги народу", "Європейської солідарності" і "Голосу" вважають, що в першу чергу в Україні слід проводити саме антикорупційну реформу (69%, 69% і 76% відповідно) у "Батьківщині" пріоритет віддають пенсійній реформі та реформі системи соцзахисту (63%), а виборці "Опозиційної платформи - За життя" - реформі охорони здоров'я (66,5%).

Крім того, виборці партій "Голос" (86%), "Європейська солідарність" (85%), "Слуга народу" (62%), "Батьківщина" (59%) вважають, що Україна в перспективі повинна приєднатися до Європейського Союзу.

Натомість виборці партії "Опозиційна платформа – За життя" віддають перевагу або приєднанню до Євразійського економічного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном (39%) або неприєднанню ані до Європейського, ані до Євразійського союзів (44%).

таблиця Фонду демінііатив ім. І. Кучеріва

Також зазначається, що виборці партій "Європейська солідарність" (80%), "Голос" (75%), "Слуга народу" (47%), "Батьківщина" (47%) вважають, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би вступ до НАТО.

Натомість виборці партії "Опозиційна платформа – За життя" віддають перевагу або позаблоковому статусу (50%) або військовому союзу з Росією та іншими країнами СНД (25%).

таблиця Фонду демінііатив ім. І. Кучеріва

За даними опитування, виборці партій "Європейська солідарність" (58%) та "Голос" (48,5%) вважають неприйнятними проведення прямих переговорів із керівниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

При цьому думки виборців партій "Слуга народу" та "Батьківщина" діляться: серед виборців партії "Слуга народу" 44% вважають такі переговори прийнятними, а 39% – ні, відповідно, серед виборців "Батьківщини" "за" такі переговори – 46%, проти – 38%. Однозначно підтримують пропозицію таких прямих переговорів виборці партії "Опозиційна платформа – За життя" – 75%.

Також у дослідженні вказується, що виборці партій "Голос" (72%), "Європейська солідарність" (71%), "Батьківщина" (59%), "Слуга народу" (54%) підтримують пропозицію щодо введення міжнародних миротворчих сил на території "ДНР" та "ЛНР". А от виборці партії "Опозиційна платформа – За життя" проти цієї пропозиції 50%.

таблиця Фонду демінііатив ім. І. Кучеріва

Загальнонаціональне опитування було проведене з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.