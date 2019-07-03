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Українці обрали найважливішу реформу

Середа, 3 липня 2019, 12:39
Українці обрали найважливішу реформу

На думку українців, першочергово в країні треба провести антикорупційну, медичну, пенсійну реформи, а також реформи органів правопорядку та люстрацію чиновників.

Про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Зазначається, що за антикорупційну реформу виступають 63% опитаних громадян, охорони здоров’я - 57%, пенсійну реформу та реформу системи соціального захисту - 52%, реформу органів правопорядку – судів, прокуратури, поліції - 37%,  люстрацію чиновників  - 33%.

 
таблиця Фонду демінііатив ім. І. Кучеріва

За даними соціологів, ці п’ять реформ визнані першочерговими в усіх регіонах України, проте є певні відмінності у визнанні першочерговості реформ виборцями різних політичних сил.

Зокрема, виборці "Слуги народу", "Європейської солідарності" і "Голосу" вважають, що в першу чергу в Україні слід проводити саме антикорупційну реформу (69%, 69% і 76% відповідно) у "Батьківщині" пріоритет віддають пенсійній реформі та реформі системи соцзахисту (63%), а виборці "Опозиційної платформи - За життя" - реформі охорони здоров'я (66,5%). 

Крім того, виборці партій "Голос" (86%), "Європейська солідарність" (85%), "Слуга народу" (62%), "Батьківщина" (59%)  вважають, що Україна в перспективі повинна приєднатися до Європейського Союзу. 

Натомість виборці партії "Опозиційна платформа – За життя" віддають перевагу або приєднанню до Євразійського економічного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном (39%) або неприєднанню  ані до Європейського, ані до Євразійського союзів (44%).   

 
таблиця Фонду демінііатив ім. І. Кучеріва

Також зазначається, що виборці партій "Європейська солідарність" (80%), "Голос" (75%), "Слуга народу" (47%), "Батьківщина" (47%)  вважають, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би вступ до НАТО. 

Натомість виборці партії "Опозиційна платформа – За життя" віддають перевагу або позаблоковому статусу (50%) або військовому союзу з Росією та іншими країнами СНД (25%). 

 
таблиця Фонду демінііатив ім. І. Кучеріва

За даними опитування, виборці партій "Європейська солідарність" (58%) та "Голос" (48,5%) вважають неприйнятними проведення прямих переговорів із керівниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". 

При цьому думки  виборців партій "Слуга народу" та  "Батьківщина" діляться: серед виборців партії "Слуга народу" 44%  вважають такі переговори прийнятними, а 39% – ні, відповідно, серед виборців "Батьківщини"  "за" такі переговори – 46%, проти – 38%. Однозначно підтримують пропозицію таких прямих переговорів виборці партії "Опозиційна платформа – За життя" – 75%.

Також у дослідженні вказується, що виборці партій "Голос" (72%), "Європейська солідарність" (71%), "Батьківщина" (59%),  "Слуга народу" (54%) підтримують пропозицію щодо введення  міжнародних миротворчих сил на території "ДНР" та "ЛНР". А от виборці партії "Опозиційна платформа – За життя"  проти цієї пропозиції 50%.

 
таблиця Фонду демінііатив ім. І. Кучеріва

Загальнонаціональне опитування було проведене з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. 

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Українська правда

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Теми: опитуваннясоціологіяреформи
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