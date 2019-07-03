Синоптик: Погода буде – цукерочка

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Середа, 3 липня 2019, 13:01

4 липня в Україні очікується сонячна погода з комфортною температурою повітря.  

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"4-го липня в Україні погода буде – цукерочка. Суттєві опади малоймовірні, багато сонця, красивенні білі хмарки, температура повітря – краще не буває, +21+26 градусів", - прогнозує синоптик.

За її словами, спека піде навіть з півдня – там очікується +25+29, подекуди до +30 градусів. А в Карпатах найближчої ночі навіть знадобляться теплі речі – там прогнозують +7+12 градусів. 

 

"На півночі північно-західний вітер може періодично суттєво посилюватися та можливі локальні невеликі дощі. Окремі дощі також ймовірні на Луганщині та Донеччині. Але на загальну сонячну картину це не повинно вплинути", - відзначає Діденко.

У Києві 4 липня без істотних опадів, +20+23 градуси.

"У найближчій перспективі суттєвіші дощі з грозами можливі на Івана Купала, 7 та 8 липня", - підсумувала Діденко.

"Інтерфакс-Україна" в свою чергу повідомляє, що в п'ятницю вночі буде без опадів, вдень у західних, північних і центральних областях місцями короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, на півдні вночі 13-18°, вдень 26-30°.

У Києві 5 липня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Станом на 9:00 середи, 3 липня, температура води в Чорному і Азовському морях була 21-26°, в річці Дніпро в межах Києва 23°.

Українська правда

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Теми: погода


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