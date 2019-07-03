Європарламент не обрав президента у першому турі голосування
Депутати Європейського парламенту не змогли обрати президента у першому раунді голосування, який відбувся сьогодні на сесії у Страсбурзі.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Для обрання кандидату необхідно було набрати 50%+1 голос. Голосування відбувалося бюлетенями за таємною процедурою.
Представник союзу "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" італієць Давід Сассолі набрав 325 голосів, а для перемоги необхідно було 332.
Другим став чех Ян Заграділ від фракції "Європейські консерватори і реформісти" – 162 голоси.
Німкеня Ска Келлер від фракції "Зелені - Європейський вільний альянс" набрала 133 голоси, а іспанка Сіра Рего від лівої політичної групи "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі" - 42.
У середу відбудеться другий тур голосування, а загалом їх може бути до чотирьох. Слід зазначити, що в процесі голосування кандидат із найменшою кількістю голосів не вибуває, а може знову брати участь.
У другому турі візьмуть участь ті самі четверо кандидатів.
Напередодні повідомлялось, що шанси стати президентом Європарламенту має болгарський депутат від групи соціалістів Сергєй Станішев, який є уродженцем України, а саме — Херсона. Проте у підсумку він не потрапив до списку кандидатів.
Нагадаємо:
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