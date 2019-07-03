Клімкін: Після приходу Зеленського у нас немає зовнішньої політики

Глава МЗС Павло Клімкін, який іде у "політичну відпустку" після конфлікту з президентом, розкритикував команду Зеленського за відсутність стратегії щодо зовнішньої політики України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю виданню Liga.

Клімкін зазначив, що з моменту інавгурації у нього практично не було комунікації з командою президента.

"Я вважаю, що будь-яка команда повинна ангажувати інших, вести своєю харизмою. Якою буде модель майбутньої зовнішньої політики? Не видно. Ок, якими будуть обриси цієї політики? Невідомо. Зараз ви від нової команди чуєте то одне, то інше по кожному питанню. Один каже — а давайте Донбасу російську мову дамо, інший відповідає — не треба. Це стратегія? Є багато інтерв'ю замість стратегії", - сказав міністр.

"У зовнішній політиці нам треба і бачення, і структурований процес. Сьогодні ніякого порядку немає — ні хорошого, ні поганого. Ні в принципі зовнішньої політики. Можливо, вона з'явиться. Можливо, хтось заважає. Я заважаю? Ну, з завтрашнього дня (з 3 липня — ЄП) я буду у відпустці. Немає проблем", - сказав він.

Нагадаємо, між президентом Зеленським та міністром Клімкіним стався публічний конфлікт.

Зеленський звинуватив МЗС та особисто міністра Клімкіна у тому, що міністерство не комунікує із ним у питаннях міжнародної політики, зокрема, що стосується звільнення українських моряків.

1 липня Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".

Детальніше про цей скандал можна почитати у статті "Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна"