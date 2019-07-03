Президентом Європарламенту обрали італійця Сассолі

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Середа, 3 липня 2019, 15:09

Президентом Європейського парламенту на сесії у Страсбурзі обрали італійця Давида-Марію Сассолі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У другому раунді голосування Сассолі, який представляє групу "Прогресивний альянс соціалістів і демократів", підтримали 345 євродепутатів при мінімально необхідних 334. В першому раунді для перемоги йому не вистачило 7 голосів.

 
Давид-Марія Сассолі

Для обрання кандидату необхідно було набрати 50%+1 голос. Голосування відбувалося бюлетенями за таємною процедурою.

Друге місце посів чех Ян Заграділ від фракції "Європейські консерватори і реформісти" – 160 голосів.

Представниця Німеччини Ска Келлер від фракції "Зелені - Європейський вільний альянс" набрала 119 голосів, іспанку Сіру Рего від лівої політичної групи "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі" підтримали 43 євродепутати.

63-річний Сассолі тривалий час працював журналістом в Італії, в 2009 пішов у політику і був обраний до Європарламенту від Демократичної партії, яка на той час була при владі в країні.

В 2014 році він знову став євродепутатом від Демпартії і був обраний на посаду віцепрезидента Європарламенту.

Зазначимо, що попереднім президентом Європарламенту також був представник Італії - Антоніо Таяні.

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Теми: Європарламент Італія


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