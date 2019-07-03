Чоловік підпалив дівчину в Запоріжжі: опіки – 90% тіла
У Запоріжжі чоловік облив співмешканку займистою речовиною і підпалив.
Про це у середу повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.
"Під час раптової сварки зловмисник облив свою співмешканку займистою речовиною та підпалив її… Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що інцидент стався 2 липня ввечері.
Дівчину 1997 року народження доставили до лікарні з діагнозом 90% опіків тулубу, кінцівок та голови. Поліція встановила, що чоловік 1990 року народження під час раптової сварки облив потерпілу займистою речовиною та підпалив її.
Чоловіка затримали і направили до ізолятору тимчасового тримання.
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