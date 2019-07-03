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Президентка ПАРЄ: Київ зобов'язаний запросити Асамблею на спостереження за виборами

Середа, 3 липня 2019, 15:51
Президентка ПАРЄ: Київ зобов'язаний запросити Асамблею на спостереження за виборами

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з приводу рішення Верховної ради України відкликати запрошення на спостереження за достроковими парламентськими виборами 21 липня.

Про це йдеться у заяві Паск'є, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

Відповідаючи на лист спікера Верховної ради, Паск'є зазначила, що Асамблея має тривалу практику, що сягає 1994 року, співпраці з Україною щодо спостереження за виборами, що дозволило "істотно поліпшити" законодавчу базу країни та виборчої практики.

"Я повинна підкреслити, що Україна, як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу Асамблеї та має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами", - додала вона.

Напередодні голова Верховної hади Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

Минулого тижня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій.

Після цього комітет Верховної ради із закордонних справ рекомендував призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до ухвалення рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.

Теми: ПАРЄУкраїнавибори
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